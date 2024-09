Metalacker Tennenbronn: Die Bilder vom Festival-Samstag

51 Ausgelassene Stimmung herrschte auch am Samstag beim Metalacker. Foto: Benner

Das Spektakel auf der Trombachhöhe ging am Samstag nahtlos weiter: Auch am zweiten Festivaltag sorgten zahlreiche Bands und tausende Besucher beim Metalacker in Tennenbronn für ausgelassene Stimmung.









Tennenbronn feierte an diesem Wochenende zum elften Mal den Metalacker auf der Trombachhöhe. Seit den Anfängen im Jahr 2013 hat sich das heimische Festival längst zu einer festen überregionalen Größe entwickelt. So begehrt, dass Samstag und Sonntag erneut komplett ausverkauft waren. Lediglich am Freitag konnten sich wenige Kurzentschlossene an der Abendkasse noch glücklich schätzen.