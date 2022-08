3 Die Helfer des VW Clubs sorgen dafür, dass das Festivalgelände eingezäunt wird. Foto: Dold

Bauzäune aufstellen, Strom und Wasser anschließen, Bühne aufbauen: Es gibt nichts, was der VW Club nicht kann. Für den Metalacker im Trombach ist alles angerichtet, die Metalheads können kommen.















Schramberg-Tennenbronn - Das Wichtigste vorab, für diejenigen, die noch kein Ticket haben: Es gibt noch Karten an der Abendkasse am Eingang. Diese ist am Donnerstag, 25. August, von 18 bis 20 Uhr und am Freitag, 26. August, von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Hier gibt es nur Tageskarten für Freitag, Campingtickets und Festivaltickets. Am Samstag, 27. August, werden dann die restlichen Tagestickets am Haupteingang zum Festivalgelände ab 15 Uhr verkauft.

Die Organisatoren Simon Kaltenbacher und Robert Broghammer erhielten in den vergangenen Tagen unzählige Anfragen nach Tickets – von Fans, die den Vorverkauft verpasst hatten.

"Edelweiß-Echo" spielt zum Frühstück

Der Campingplatz öffnet am Donnerstag um 17 Uhr und schließt am Sonntag um 12 Uhr. Anreise ist am Donnerstag von 17 bis 22 Uhr und am Freitag von 9 bis 23 Uhr möglich. Frühstück wird von Freitag bis Sonntag ab 8 Uhr serviert, am Samstag spielt zudem wieder das "Edelweiß-Echo" auf.

Wichtig für die Camper: Grillen mit Gasgrills ist erlaubt, Holzkohle und offenes Feuer stehen hingegen auf dem Index. Duschcontainer können am Freitag und Samstag jeweils von 8 bis 14 Uhr genutzt werden.

Feuerwehr weist Parkplätze ein

Übrigens: Abkühlung ist auch im neu eröffneten Schwimmbad möglich: Dort kostet der Eintritt vier Euro. Wer nach 90 Minuten schon wieder raus geht, erhält zwei Euro zurück.

Die Feuerwehr wird den Besuchern die Parkplätze zuweisen, es wird mehrere Parkflächen geben. Die begehrtesten sind direkt beim Festivalgelände, aber diese dürften schnell belegt sein.

Gräben für Leitungen gebuddelt

Ansonsten greift beim Aufbau ein Rädchen ins andere. Mit vielen Geräten und Maschinen bauen die Helfer alles auf, damit das Partyvolk auf seine Kosten kommt: die Versorgungsstände, die große Bühne, der Eingangsbereich, die Bauzäune sowie die Anschlüsse für Wasser und Strom – hierfür wurden eigens kleine Gräben gebuddelt, um Leitungen zu versenken. Das alles managt der VW Club, der für den Auf- und Abbau zuständig ist.

VW Club mit vielen Helfern im Einsatz

"Seit Samstag sind wir dran", sagt Peter Lehmann, der stellvertretende Vorsitzende des VW Clubs. "25 bis 30 Leute helfen mit." Aber nicht nur der VW Club ist fleißig – auch die Familie Stockburger. "Wir haben auf Anweisung des Försters rings um das komplette Gelände kaputte Bäume entfernt", sagt Horst Stockburger – mit der Motorsäge in der Hand. Er steuert weitere sieben Helfer aus der Verwandtschaft bei.

An den Festivaltagen werden auch Wurzelhexen, Erzknappen und die Eichbacher ebenso im Einsatz sein wie viele weitere Helfer.

Info: Das Line-Up

■ Freitag: 17.30 Uhr Blvckwood, 18.30 Uhr Defocus, 19.45 Uhr Serenity, 21.30 Uhr Lord of the Lost, 23.30 Uhr Bloodred Hourglass, 0.50 Uhr Wolfchant

■ Samstag: 15.25 Uhr Madera, 16.25 Uhr Scherbentanz, 17.35 Uhr Shark Tank, 19 Uhr Tri State Corner, 20.30 Uhr Rage, 22.30 Uhr Sonata Arctica, 0.30 Uhr Weg einer Freiheit