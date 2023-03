1 Heidi Kuhring (links), Silas Barth und Anna-Maria Zeller fiebert der Rückkehr des „Easter Cross“ entgegen. Foto: Reimer

2020 war ein besonders bitteres Jahr: Die Künstler waren gebucht, die Flyer bereits gedruckt, doch das zweitägige Festival musste wegen Corona kurzfristig abgesagt werden. Die vergangenen Jahre musste sich Silas Barth von der Oberndorfer Musikinitiative (OMI) in Geduld üben. OMI organisiert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturamt.

Für die Rückkehr im kommenden April wollte man dieselben Künstler auf die Bühne holen, die bereits 2020 zugesagt hatten. Doch aus diesen Plänen wurde nichts. Kein Problem: „Wir haben mit dem neuen Line-Up noch eins draufgesetzt“, sagt Barth.

Letzte Chance genutzt

Als Headliner konnte man die Hardcore-Band „Stick to Your Guns“ nach Oberndorf locken. Die Kalifornier sind im Frühjahr auf Europa-Tournee, was sich nun als Glücksfall herausstellte. „Das war wohl unsere einzige Chance, die Band noch nach Oberndorf zu holen“, sagt Barth. „Die Band geht derzeit durch die Decke.“ Frühere Tourneen waren im Nu ausverkauft.

„Stick to Your Guns“ werden am Sonntag, 9. April, in der Neckarhalle auftreten. Der Ostersonntag dürfte eher die jüngeren Metal-Fans ansprechen, so Barth. So kann sich das Publikum auch auf die deutschen Metalcore-Legenden von „Caliban“ oder „Landmvrks“ aus Frankreich gefasst machen.

Sodom kommt nach Oberndorf

Alteingesessene Freunde der harten Rockmusik kommen dafür am Samstag auf ihre Kosten. Die Thrash-Metal-Band Sodom zählt zu den erfolgreichsten Bands der deutschen Szene und steht seit Jahrzehnten bei Metalfans der ganzen Welt hoch im Kurs. Vorher werden noch die Deathmetal-Band „Parasite Inc.“ und die Hardrocker von „Motorjesus“ am Samstag auf der Bühne stehen.

Doch auch Auftritte von regionalen Bands gehören seit jeher zur Easter-Cross-Tradition, erklärt Heidi Kuhring vom Kulturamt. „Pinghost“ (Balingen), „Vex“ (Haslach), „Backstabbed“ (Offenburg) und „Venues“ (Stuttgart) bekommen die Chance in der vollen Neckarhalle zu spielen.

Mehr als 1000 Zuschauer lockte das Festival in den vergangenen Jahren an. „Wir hoffen, dass die Metal-Fans unser Event nach der Pause noch auf dem Schirm haben“, sagt Barth und lacht. Dass das Easter Cross als erste Veranstaltung die Festival-Saison in der Region einläutet, dürfte da sicher helfen.

Ticketpreise bleiben unten

Das Line-Up hat sich zwar geändert, doch die Ticketpreise bleiben auf dem Niveau von 2020. Etwa 55 Euro kostet das Festival-Ticket, die Samstagskarte ist für 35 Euro, die Sonntagskarte für 40 Euro zu haben. Trotz Inflation sollten für Jugendliche die Tickets erschwinglich bleibe, auch die jüngeren Zuschauer sollen in den Genuss dieses Festival-Erlebnisses kommen.

Daher habe man sich auch eine Sondergenehmigung eingeholt, erklärt Kulturmanagerin Anna-Maria Zeller. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen bis 1 Uhr das ganze Konzert miterleben und müssen nicht früher nach Hause. Im Gegenzug wird auf den Ausschank von Spirituosen verzichtet. So heißt es dann an Ostern für Jung und Alt: „Endlich wieder Easter Cross.“

Tickets gibt es im Internet auf www.easter-cross.de/tickets und bei folgenden VVK-Stellen: Musikbox Rottweil, Soundservice VS, Jugendhaus Spektrum VS, Filialen der KSK Rottweil, Antisocial Fashion Store (Vöhringen) und Bäckerei Stemke.