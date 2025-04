Zum vergangenen Osterwochenende hatte die Oberndorfer Musik Initiative zum „Easter Cross Festival“ in die Oberndorfer Neckarhalle geladen. Wer keine Lust auf besinnliche Ostertage hatte, konnte sich an zwei Tagen insgesamt 14 Bands aus den Musikrichtungen Metal, Punk und Hardcore anhören.

Am Samstag sorgten die Gruppen Shooting Daggers, Backstabbed, Abbie Falls, Rising Insane, From Fall To Spring, Comeback Kid und Any Given Day für Stimmung. Am Sonntag konnte mit den Acts Endlevel, Accvsed, Mission In Black, Elwood Stray, April Art, Equilibrium und Emil Bulls gefeiert werden.

Lesen Sie auch

Es darf wieder kräftig gefeiert werden

Das Festival, das zum ersten Mal im Jahr 1994 stattfand, gehört seit drei Jahrzehnten zum festen Osterprogramm in der Region Oberndorf. Nach einer unfreiwilligen Corona-Pause in den Jahren 2020 bis 2022 wird seit zwei Jahren wieder kräftig gefeiert.

Schon zu Veranstaltungsbeginn am Ostersamstag gegen 17.30 Uhr war die Halle recht gut besucht, und die Stimmung stieg mit jeder auftretenden Band. Gegen 21 Uhr erreichte das Konzert dann seinen Höhepunkt: Die Neckarhalle war brechend voll und die Stimmung der Musikfans ausgelassen.

Regen trübt die Stimmung nicht

Auch am Sonntag blieben die aus ganz Deutschland angereisten Metal-Fans trotz gelegentlicher Regenschauer dem Festival treu und sorgten von Anfang an für ein recht volles Haus. Die Veranstalter dürften zufrieden mit dem diesjährigen „Easter Cross Festival“ sein. Hunderte sichtlich zufriedener Musikfans sprechen klar dafür!