Metal-Festival in Bieselsberg

1 Auch die Band Five’O’Seven trat beim Metal Meeting in Bieselsberg auf. Foto: Albert M. Kraushaar

Die Macher des Bieselsberg Metal Meeting sind mit der Erstausgabe des Festivals hochzufrieden. Erste Pläne für das nächste Jahr gibt es schon.









„Etwas geschafft“, beschrieb Tim Lewender seinen Zustand am Dienstagabend. Da hatte er schließlich auch noch das Bieselsberg Metal Meeting in den Knochen. Mit seinem Freund Michael Keller und rund 20 weiteren Helfern aus dem Ort hatten sie am Wochenende die Erstausgabe des Festivals aus dem Boden gestampft. Denn das Vereinsheim „Waldeslust“ musste erst einmal Metal-tauglich gemacht werden.