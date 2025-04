1 Entsprechende Messungen der Feuerwehr verliefen ergebnislos. (Symbolfoto) Foto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com

Ein gemeldeter Gasgeruch in einem Kindergarten in Balingen hat am Dienstagvormittag für Aufregung gesorgt.









Ein gemeldeter Gasgeruch in einem Kindergarten in der Hermann-Berg-Straße in Balingen hat am Dienstagvormittag, kurz vor 11.30 Uhr, für etwas Aufregung gesorgt.