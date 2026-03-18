Messung in Rottweil: Die Aufregung über den Blitzer ist unverständlich

Zum Blitzer, der in der Waldtorstraße auf einem Parkplatz steht, hat Knut Sonntag eine eigene Meinung – und einen Vorschlag, wo es sinnvoller wäre.

Ich kann die Aufregung über den Blitzer nicht wirklich verstehen. Seit der großzügigen Gebührenregelung für die Waldtorstraße ist die Parksituation tagsüber durchaus entspannt. Außerdem wird der betroffene Parkplatz bald wieder bis in den Spätherbst als Fläche für die Außengastronomie genutzt. Strategisch ist er nur unklug gewählt, da so kurz vorm Lehre-Eck denn doch wieder abgebremst wird. außerdem ist der Aufstellort inzwischen natürlich allgemein bekannt, also kann man in den anderen 20er-Bereichen ziemlich sicher schneller fahren.

Fahrzeuge pfeifen herein Not täte auch ohne Umleitung schon lange eine Messung in der Flöttlinstorstraße. Zugegebenermaßen ist das technisch schwer umsetzbar, aber dort pfeifen frühmorgens und abends bis in die Nacht die Fahrzeuge von der Oberndorfer Straße herein. Man ist geradezu froh, wenn’s im Apfel länger geht, da bremst dann jeder zweite Fahrer ab und schaut, wer da noch drin sitzt.

Wäre auch spannend zu sehen wie viele E-Scooter zu schnell sind.

So wirksam übrigens die Fahrradmarkierung für die Gegenrichtung war, so kontraproduktiv ist sie jetzt im „ausge-xten“ Zustand, viele Zweiradler mit und ohne „E“meinen jetzt wieder auf den Gehweg, der Hauswand entlang zu müssen. Aber dafür kann die Stadt diesmal nix, da ist kein Kraut dagegen gewachsen.

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