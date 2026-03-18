Messung in Rottweil: Die Aufregung über den Blitzer ist unverständlich

Zum Blitzer, der in der Waldtorstraße auf einem Parkplatz steht, hat Knut Sonntag eine eigene Meinung – und einen Vorschlag, wo es sinnvoller wäre.
Ich kann die Aufregung über den Blitzer nicht wirklich verstehen. Seit der großzügigen Gebührenregelung für die Waldtorstraße ist die Parksituation tagsüber durchaus entspannt. Außerdem wird der betroffene Parkplatz bald wieder bis in den Spätherbst als Fläche für die Außengastronomie genutzt. Strategisch ist er nur unklug gewählt, da so kurz vorm Lehre-Eck denn doch wieder abgebremst wird. außerdem ist der Aufstellort inzwischen natürlich allgemein bekannt, also kann man in den anderen 20er-Bereichen ziemlich sicher schneller fahren.