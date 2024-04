1 Nadine Bitzer spielt seit der Saison 2022/23 bei der TSG Hoffenheim. Zuvor war sie in der Jugend der TSG Balingen aktiv. Foto: Markus Friedel

Die Meßstetterin Nadine Bitzer ist nach langer Verletzungspause wieder fit und für die U20 der TSG Hoffenheim am Ball. Mit dem bald anstehenden Abitur hat sie eine weitere Herausforderung zu meistern. Wir haben mit ihr gesprochen.









Eine Bandscheibenvorwölbung – so gesehen die Vorstufe zum Bandscheibenvorfall – in der Lendenwirbelsäule wurde Nadine Bitzer im zweiten Halbjahr 2023 zum Verhängnis. „Ich habe fast die gesamte Vorrunde wegen dieser Verletzung verpasst“, so die Meßstetterin im Gespräch mit unserer Redaktion.