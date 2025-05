Stadt kann in Loh II jetzt loslegen

1 Die Erstellung eines Bebauungsplanes für das Meßstetter Gebiet Loh II (im Vordergrund) ist nun für die Stadt quasi ein „gmähtes Wiesle“. Im Hintergrund die Baumaßnahmen im Baugebiet „Loh I“. Foto: Rapthel-Kieser Einstimmig hat der Gemeinderat Meßstetten in seiner jüngsten Sitzung die „Anordnung der Baulandumlegung für Loh II“ beschlossen und den dafür nötigen Umlegungsausschuss besetzt.







Link kopiert



Stadtverwaltung und Gemeinderat sind an der möglichen Erschließung von Loh II schon ein Weilchen dran. Genau genommen wurden bereits im Jahr 2019 Überlegungen angestellt. Denn im Baugebiet Loh I sind längst die Bagger am Werkeln, kein Grundstück ist mehr übrig.