Meßstetter Steige bei Ebingen: Halbseitige Sperrung ist wieder aufgehoben

1 Ein Hochenergiezaun schützt Autofahrer auf der Meßstetter Steige bei Ebingen künftig vor Felssturz und Steinschlägen (Archivfoto). Foto: Norbert Heinzelmann

Die Hang- und Felssicherungsarbeiten an der Meßstetter Steige bei Albstadt-Ebingen sind abgeschlossen. Die halbseitige Sperrung wurde am Montag, 3. Januar wieder aufgehoben.









Die Hang- und Felssicherungsarbeiten an der Meßstetter Steige im Verlauf der Landesstraße 433 zwischen Albstadt-Ebingen und Meßstetten konnten bereits am Montag, 3. Februar, am späten Nachmittag abgeschlossen werden, teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit – früher als ursprünglich geplant. Die halbseitige Sperrung wurde aufgehoben.