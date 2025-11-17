Meßstetter Schultes zürnt: „Was beim Pflegekompetenzgesetz passiert ist ein Schlag ins Gesicht“

Fast hätten die Scheiben des Ratssaals beschlagen, so dampfte Bürgermeister Frank Schroft im Gemeinderat. Der Grund: eine unendliche Geschichte, die keiner versteht.
„Die große Chance, endlich Rechtssicherheit für das stambulante Pflegekonzept zu schaffen“, habe der Deutsche Bundestag eine Woche zuvor vertan – abermals. Bürgermeister Frank Schroft vermochte darüber in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, in der er den Haushalt 2026 einbrachte, nur noch den Kopf zu schütteln, geht es doch um ein Projekt, „das für die pflegerische und medizinische Versorgung unserer Stadt von zentraler Bedeutung ist“, betonte der Schultes.