Meßstetter Schultes im TV: Frank Schroft wirbt im Fernsehen für das stambulante Pflegekonzept

Was die Gesetzeskraft des Konzeptes für „stambulante“ Pflege angeht, wird es ernst: In dieser Woche ist die erste Lesung im Deutschen Bundestag.

„Unverhofft kommt Schroft“, wie er immer sagt – und zwar im Fernsehen: Wer am vergangenen Mittwochabend das ARD-Magazin „Plusminus“ gesehen hat, konnte in einem Beitrag über das stambulante Pflegekonzept auch den Meßstetter Bürgermeister Frank Schroft entdecken – er hat sich einmal mehr dafür ausgesprochen, die Idee von BeneVit-Gründer Kaspar Pfister endlich in ein Gesetz zu gießen.

Denn bekanntlich soll auch die Pflegeeinrichtung im geplanten Gesundheits- und SozialzentrumMeßstetten nach dem Stambulant-Konzept funktionieren, bei dem Angehörige durch Mithilfe die Kosten für Seniorenheim-Bewohner senken und gleichzeitig die Pflegekräfte entlasten. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss aus dem Wahlkreis Tuttlingen hat mit Frank Schroft Kontakt aufgenommen, ist es der promovierten Juristin, die im Deutschen Bundestag den Gesundheitsausschuss verstärkt, doch ein großes Anliegen, das Konzept endlich in die Fläche zu bringen. Ein Modellversuch im BeneVit-Haus in Wyhl am Kaiserstuhl, in dem der Plusminus-Beitrag gedreht worden war, ist zwar inzwischen dauerhaft genehmigt worden – ehe das Stambulant-Konzept aber Gesetzeskraft hat, wird es keine weiteren Beispiele geben.

Das Ampel-Aus war das vorläufige Aus für das Konzept

Schon die Große Koalition unter Angela Merkel habe „Stambulant“ auf der Agenda gehabt, und die Ampel habe das Thema ebenfalls aufgegriffen, erklärt Maria-Lena Weiss. Zunächst sei es aber an einer Person und zu Ampel-Zeiten an der Tatsache gescheitert, dass SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Verbände dazu anhören wollte und dem parlamentarischen Verfahren das Ampel-Aus dazwischen kam.

Nun steht das Pflegekompetenzgesetz auch auf der Tagesordnung des aktuellen Bundestags und Weiss will nun dafür sorgen, dass Stambulant im Gesetz festgeschrieben wird. Das Modellprojekt in Wyhl sei von der führenden Fachinstitution IGES positiv evaluiert worden. Die Länder Baden-Württemberg und Bayern machten sich dafür stark, ebenso wie zahlreiche Bürgermeister und Oberbürgermeister mit BeneVit-Pflegeeinrichtungen im Ort.

Beide Seiten sparen Geld – viel Geld

Das Konzept senke die Kosten für Gepflegte um 1000 Euro pro Monat und für die Pflegekassen um 7200 Euro pro Versichertem und Jahr bei stationärer Pflege respektive um 14 4000 Euro pro Versichertem und Jahr im betreuten Wohnen. Für die Bundestagsabgeordnete kommt es nun darauf an, das Konzept in den kommenden Wochen des parlamentarischen Verfahrens bekannter zu machen und die Bundestagsabgeordneten von seinen Vorteilen – Nachteile sind ihr keine bekannt – zu überzeugen.

„Stambulant ist ein Detail-Thema im Pflegekompetenzgesetz, das in dieser Woche im Deutschen Bundestag in die erste Lesung geht“, erklärt sie. „Da steckt nicht jeder so tief drin.“ Sie versucht deshalb, Mitstreiter zu motivieren, und sich dafür einzusetzen, dass das Stambulant-Konzept ohne ausufernde Anhörung zahlreicher Verbände Gesetzeskraft erhält. Wenn die Politik – in diesem Fall die gewählten Abgeordneten des Bundestages, der für die Gesetzgebung zuständig ist – die Dinge selbst in der Hand behalte, gehe vieles schneller und unbürokratischer, ist Maria-Lena Weiss überzeugt. „Viele Kollegen sind dem Konzept gegenüber sehr aufgeschlossen“ – und sie will mit viel Energie daran arbeiten, dass weitere hinzukommen.

Unsere Empfehlung für Sie Überraschung in Meßstetten Wichtiges Dokument wechselt den Besitzer Für gute Nachrichten von Bürgermeister Frank Schroft ist der Bürgerempfang der Stadt Meßstetten immer gut. Beim siebten seiner Art war es nicht anders.

In Meßstetten sollen bekanntlich im kommenden Jahr die Bagger für das Gesundheits- und Sozialzentrum rollen. Sollte „Stambulant“ bis dahin gesetzlich verankert sein, hätten es Kaspar Pfister und sein Team deutlich leichter, für Meßstetten geeignete Pflegekräfte zu finden.