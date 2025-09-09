Meßstetter Schultes im TV: Frank Schroft wirbt im Fernsehen für das stambulante Pflegekonzept

Was die Gesetzeskraft des Konzeptes für „stambulante“ Pflege angeht, wird es ernst: In dieser Woche ist die erste Lesung im Deutschen Bundestag.
„Unverhofft kommt Schroft“, wie er immer sagt – und zwar im Fernsehen: Wer am vergangenen Mittwochabend das ARD-Magazin „Plusminus“ gesehen hat, konnte in einem Beitrag über das stambulante Pflegekonzept auch den Meßstetter Bürgermeister Frank Schroft entdecken – er hat sich einmal mehr dafür ausgesprochen, die Idee von BeneVit-Gründer Kaspar Pfister endlich in ein Gesetz zu gießen.