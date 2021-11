2 Mit seiner Frau, der Künstlerin Brigitte Wagner, hat Reinhard Wulf auf dem Michelfeld bei Oberdigisheim sein Glück gefunden. Gemeinsam betreiben sie die "Galerie im Fehlochhof" und bieten dort Künstlern, viele von ihnen Freunde, eine Plattform, um ihre Werke zu präsentieren. Foto: Eyrich

"Als Mediziner bin ich innerlich aufgefordert, dazu beizutragen, diese Notsituation zu beenden. Wir müssen es alle versuchen, jeder sein Wissen und seine Fähigkeiten einbringen." Seine ist: zu impfen. Am Montag wird Reinhard Wulf 80 Jahre alt.















Link kopiert

Albstadt/Meßstetten - "Eine Krise wie die Coronavirus-Pandemie habe ich noch nie erlebt", sagt Reinhard Wulf. Ebola und andere Epidemien: natürlich. "Aber daran war ich nicht beteiligt. Dieses Gefordertsein ist ein anderes Erleben, als nur zu erdulden. In dieser Situation habe ich Möglichkeiten, zu helfen."

Deshalb hat Reinhard Wulf, am 29. November 1941 in Berlin geboren, monatelang im Kreisimpfzentrum in Meßstetten gearbeitet, acht Stunden am Tag. Als es – vorübergehend, wie sie herausstellte; ab dieser Woche wird in der Zollernalb-Kaserne wieder geimpft – schloss, stellte Wulf mit einem Kollegen das Team "Corona-Mobil" zusammen, um den Menschen im Wortsinn entgegenzukommen. Mit dem Balinger Team zusammen sind so zwölf Ärzte an Wochenenden und Abenden in Rathäusern, Gemeindezentren und dem Thalia-Theater im Einsatz – die meisten von ihnen in der knappen Freizeit, die ihnen die Arbeit im Krankenhaus oder ihrer Praxis lässt. Was übrigens auch für die Helfer vom Roten Kreuz, Arzthelferinnen und Mitglieder der DLRG gilt.

Seit 2008 im Ruhestand – und nun wieder ein Vollzeit-Job

Wulf selbst ist eigentlich Rentner. 2008 hatte der Internist, der in Düsseldorf studiert und danach in Schwäbisch Hall, Bochum und Albstadt gearbeitet hat, ehe er 1986 seine Meßstetter Praxis gründete, das Stethoskop an den Nagel gehängt. Bis Corona kam. Inzwischen hat er wieder mehr als einen Vollzeit-Job. "Ich sehe meinen Mann kaum noch", sagt die Künstlerin Brigitte Wagner, die mit Wulf zusammen die "Galerie im Fehlochhof" auf dem Michelfeld gegründet hat. Ist er mal daheim, klingelt permanent das Telefon, muss Wulf organisieren, viel Papierkram erledigen, Material bestellen, Abrechnungen schreiben, Personal organisieren. "Seit fünf Wochen haben wir mit ›Corona-Mobil‹ alle zusammen mehr als 5000 Menschen geimpft", sagt er. Am Samstag allein waren es 297 in Albstadt, darunter 137 Erstgeimpfte.

"Der Frust über die Politik wird schon auf uns abgeladen"

Bei manchen muss das Team auch noch Überzeugungsarbeit leisten: "Es tut uns weh, dass wird die Argumente liefern müssen, welche die Politik nicht in ausreichendem Maß geliefert hat", sagt Wulf. "Gerade wenn manche kommen und sagen, sie würden ja nun gezwungen", angesichts der 3G-Regel am Arbeitsplatz und der 2G-Regel in der Gastronomie und bei Veranstaltungen. Aggressivität erleben Wulf und seine Kollegen zwar nur vereinzelt, "Aber Frust über die Politik wird schon auf uns abgeladen."

Wenn er es "mal geschafft" hat, "genügend Schlaf zu bekommen", ist der Mediziner, dem man seine 80 Jahre wahrlich nicht ansieht, dann aber "ausgeruht genug, um wieder die Kraft zu finden und fröhlich dabei zu sein", das betont er ausdrücklich, will er doch "ein Stück weit dazu beitragen, dass die Situation sich bessert", denn als Mediziner sieht er sich in einer Pflicht, "dazu beizutragen, diese Notsituation zu beenden": "Wir müssen es alle versuchen, jeder sein Wissen und seine Fähigkeiten einbringen."

Jeder hilft auf seine Weise und mit seinen Fähigkeiten

Andere, ohne medizinischen Hintergrund, täten es auf ihre Weise: die Hausmeister im Thalia-Theater und im Rathaus etwa, wo ja für den Regelbetrieb wochentags wieder alles abgebaut werden müsse, die Hauptamtsleiter Thomas Berg in Meßstetten und Josef Klaiber in Albstadt, die "sehr hilfreich" seien, denn Anamnese- und Aufklärungsbögen wollen kopiert, Papierkram erledigt werden. "Wenn wir Drive-In-Impfstationen einrichten könnten, ginge es schneller", sagt Wulf. "Aber in Deutschland brauch man ja für alles Dokumente und Unterschriften."

Er selbst ist erst seit knapp zwei Wochen "geboostert" – inzwischen ein gängiger Begriff für die Drittimpfung. Hat man da mit 80 Jahren nicht auch Angst, sich anzustecken bei solchen Aktionen, zumal in geschlossenen Räumen? "Ein Unsicherheitsgefühl besteht schon", sagt Wulf, "und wenn man sieht, wie die Wirkdauer der Zweitimpfung sich mit der Zeit reduziert, kann einem schon komisch werden." Daher müsse mehr darauf geachtet werden, "dass der Impfschutz nicht überlastet wird – dass unnötige Kontakte vermieden werden".

"Wir müssen schneller sein als das Virus seinen Weg ändert"

Und in Zukunft? "Die Herausforderung wird es sein, dass wir uns vor eine Situation denken, schneller sind als das Virus seinen Weg ändert", sagt Wulf. "Leider ist uns Menschen diese Weitsicht nicht implementiert."

Doch bei aller Tragik, die diese Pandemie mit sich bringt, verliert Reinhard Wulf auch mit 80 Jahren die Motivation nicht. Es beschert ihm "Glücksgefühle, mithelfen zu können". Aktuell arbeite das "Corona-Mobil"-Team an einem Buchungssystem für Impftermine – auch um das Warten in Menschenschlangen so weit wie möglich zu reduzieren, wo es ja auch zu Kontakten komme.

Obwohl es im "Pop-up-Impfzentrum" in Meßstetten in dieser Woche wieder losgehen wird, bleibt das Team am Ball, "denn manche wollen nicht auf ein ehemaliges Militärgelände kommen", weiß Wulf, und dann gebe es eben auch Menschen, die der deutschen Sprache nicht mächtig und deshalb kaum auf den Geißbühl zu bewegen seien.

Trotz Pandemie: Sein größter Wunsch betrifft seine große Liebe

Zu seinem 80. Geburtstag, den Reinhard Wulf – in Ruhe und zu Hause auf dem Fehlochhof – mit seiner Frau feiern will, wünscht er sich – natürlich – ein Ende der Pandemie. Sein größter Wunsch aber ist ein anderer: "Dass ich mit meiner Frau noch längere Zeit gesund zusammensein kann." Wenngleich er und Brigitte Wagner sich erst später im Leben gefunden haben: Seit 20 Jahren sind sie glücklich verheiratet, "und die waren so voll mit dem Erleben des Anderen", schwärmt Reinhard Wulf. "Das ist ein Geschenk der besonderen Art."