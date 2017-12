Meßstetten Zweimal auf das Dach

Meßstetten. Zwischen Hossingen und Tieringen haben sich am ersten Weihnachtsfeiertag gleich zwei Unfälle mit Personenschaden ereignet – die Ursache war Eisglätte. Gegen 11.30 Uhr hatte eine Autofahrerin, die in Richtung Tieringen unterwegs war, in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war links von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen; die Frau wurde leicht verletzt vom Rettungswagen ins Klinikum in Balingen gebracht. Ihre Mitfahrerin blieb unverletzt; es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.