Meßstetten Zwei Mädchen bieten 80 Jungs Paroli

Die fantasievollen Namen der Mannschaften drehten sich nicht nur um Fußballvereine, sondern auch um Fernsehserien: Sieger wurde das Team "Liverschwul" vor "Kokosnous" und "The bigger diggest". Auf den weiteren Plätzen folgten "Die 12er", "Whildcard ist the best", "As Trahlkörper", "The American Tigers", "6te United", "5 Gang" und "HS Stuttgart".

Am Ende bedauerten Lena Flügel und Carina Neumann, dass wegen zu geringer Teilnahme – es hatten sich nur zwei Mannschaften gemeldet – das Turnier für die 15- bis 18-Jährigen ausfallen musste und die Sportnacht keine Fortsetzung fand. Sie hoffen aber auf mehr Interesse im nächsten Jahr – und auf mehr Mannschaften.