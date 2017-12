Meßstetten Zur Weltgymnastrada

Anschließend hatten die Aktiven noch Energie für eine Trainingseinheit. Bis spät in die Nacht nutzten sie die Schnitzelgrube, um neue Turn-Elemente einzuüben. Ein Höhepunkt der Abends waren die Filmvorführung und die Übernachtung in der Halle, wo das Training am nächsten Tag weiter ging.

Ziel ist es, die Choreografie als "AirMeßTix" bei der Weltgymnaestrada 2019 in Dornbirn zu präsentieren. Das hatten sich die GymMeßTics vor zwei Jahren vorgenommen.

Seitdem backen sie fleißig am Kuchen und Plätzchen und verkaufen sie, unter anderem auf der Burg Hohenzollern. Sie schminken Kinder und flechten Zöpfchen. Denn die Einnahmen aus allen Arbeitseinsätzen werden wie die Gagen für zahlreiche Auftritte für das große Ziel genutzt, ist die Teilnahme an einer Weltgymnaestrada doch mit hohen Kosten verbunden.