Tobias Böttner ist neuer Sachgebietsleiter für Bürgerservice und Ordnung bei der Stadtverwaltung Meßstetten und damit Nachfolger von Jonas Mauch. Am Freitag war der 39-Jährige, der zwölf Jahre lang für die Bundeswehr tätig war, erstmals am Verwaltungstisch im Gemeinderat dabei, wo Bürgermeister Frank Schroft ihn willkommen hieß. Böttner hat sein Studium an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg absolviert.