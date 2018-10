Meßstetten-Hossingen. Der Schwäbische Albverein Hossingen lädt am Sonntag, 14. Oktober, zur Rundwanderung anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Ortsgruppe Geislingen ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr beim Rathaus in Hossingen. In Fahrgemeinschaften geht es nach Geislingen zur Schlossparkhalle. Von dort wandert die Gruppe ins Naturschutzgebiet Hummelberg zum Lindenloch und wieder zur Halle zurück, wo gegen 13 Uhr die Ankunft geplant ist. Die Wegstrecke beträgt fünf Kilometer. Nichtwanderer können direkt nach Geislingen kommen.