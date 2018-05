Die Meßstetter Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins ist unter der Führung von Anneliese und Karl-Hans Kästle von Villingen aus meist über einen schönen Waldweg zunächst zum Uhufelsen – dort fand die erste Rast statt – gewandert. An Maleck vorbei ging es dann in Richtung Schotterwerk und auf der anderen Seite der Brigach, am Groppenhof vorbei, zurück zum Ausgangspunkt Rindenmühle am Kurgarten. Ein besonderes Ereignis war für die meisten Teilnehmer die Schlusseinkehr in der urigen, rustikalen Gaststätte Ackerloch bei Unterkirnach. Foto: Gellert