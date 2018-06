Meßstetten Zahlreiche Aktivitäten im 25. Vereinsjahr

Das "Freitagsvesper", über das Andreas Kaunas berichtete, geht "von O bis O", also von Oktober bis Ostern im Bueloch über die Bühne. Am Boulespiel nehmen überwiegend Frauen teil; Oskar Beuttler monierte die Verunreinigungen der Boulebahn und ging anschließend auf den "Urlaub ohne Koffer" im Haus Bittenhalde in Tieringen ein. Das Interesse am Angebot der Online-Oldies ist laut Ralf Greiner mittlerweile so groß, dass zwei Gruppen gebildet wurden: eine für Anfänger und eine für Fortgeschrittene.

Im Zusammenhang mit der Agenda 2030 und dem Konversionsentwicklungskonzept (KEK) mahnte Oskar Beuttler an, "den demografischen Anpassungsprozess stärker zu gestalten", und nannte drei wichtige Projekte: eine soziale Begegnungsstätte im Bueloch, altersgerechtes Wohnen in verschiedenen Wohnformen in der Stadtmitte sowie die Vernetzung bestehender Angebote für ältere Mitbürger.

Für 2019 ist eine Aktion "60 plus" zum Übergang vom aktiven Berufsleben in den Ruhestand geplant; vorgesehen sind ein Referentenvortrag samt Gesprächsrunde im Haus Bittenhalde/Tieringen.