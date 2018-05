Meßstetten Zahlen normalisieren sich langsam wieder

Die meisten Straftaten zählten die Polizisten in der Kernstadt: 363. Im Wohngebiet Bueloch ist die Zahl von 35 auf 39, in Hossingen von sieben auf neun, in Tieringen von 10 auf 13 gestiegen, und auch die der Taten ohne genauen Tatort hat zugenommen: von 17 auf 28. Zurückgegangen ist Zahl der Delikte hingegen in Hartheim – von acht auf sieben – , in Heinstetten – von zwölf auf acht – , in Oberdigisheim – von 16 auf elf – , in Unterdigisheim – von 20 auf sieben – und in der Lea: von 196 auf 133. Und das, obwohl viele bereits 2016 verübten Straftaten erst 2017 angezeigt wurden und damit in die jüngste Jahresstatistik fallen: Vor allem Passfälschungen spielten hier eine Rolle.