Meßstetten Wohin nach dem großen Fest mit den tollen Wagen und Bauten?

Nach dem Festakt für geladene Gäste am Freitag, 29. Juni, folgt am Samstag, 30. Juni, ein Festabend nur für Hartheimer – auch für ehemalige Bürger. Unter dem Motto "Unsere Geschichte, unsere Festschrift, unser Abend" sollen die Dorfgemeinschaft einen schönen, festlichen Einstieg in die Jubiläumsfeierlichkeiten erleben. Nach den offiziellen Reden von Ortsvorsteher Bodo Schüssler und Bürgermeister Frank Schroft sowie der Vorstellung der Chronik und der Festschrift, die es dann auch zu kaufen gibt, besteht Gelegenheit zum Tanz mit der Band "Middle Ages".

Der Festumzug ist der Höhepunkt der Feier

Drei Wochen später, vom 20. bis 22. Juli, finden die großen Festtage statt. Der Höhepunkt ist am Sonntag, 22. Juli, der historische Festumzug mit 90 Gruppen, rund 1000 Teilnehmern und vielen Tieren. An diesem Sonntag ist die Ortsdurchfahrt von Hartheim von 11.30 bis 18 Uhr komplett gesperrt. Pendelbusse werden von den Parkplätzen der Meßstetter Firmen und Geschäfte Sanetta, Aldi, Edeka-Markt Koch, Lidl und Heuberg-Passage eingesetzt.