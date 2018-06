Meßstetten "Wir kämpfen weiter"

Meßstetten. "Die Schließung der Landeserstaufnahmestelle in der einstigen Zollernalb-Kaserne war für unsere Stadt eine Zäsur" und die drei Jahre ihres Bestehens behielten einen bleibenden Platz in der Stadtgeschichte, betonte Bürgermeister Frank Schroft am Freitagabend in der Heuberghalle. Knapp 30 000 Menschen aus über 15 Nationen hätten dort eine Heimat auf Zeit gefunden, und die Meßstetter hätten Vorbildliches geleistet.

Die "andere Seite der Medaille" sei die Landespolitik. "Was haben wir nicht alles an Lob und Zusagen erhalten. Dabei blieb es bis heute", sagte Schroft und wurde deutlich: "Die Realität hat uns wieder eingeholt." Mit der Entscheidung, nicht als Standort für eine Polizeischule vorgesehen zu sein, gebe sich die Stadt nicht zufrieden. "Alle Argumente sprachen für uns, und wir erfuhren große Solidarität aus den Nachbarkommen und von vielen Politikern."

Mittlerweile sei er auf Initiative von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut mit dem Innenministerium in Gesprächen, um doch noch "eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden". Denn eines zeichne die Menschen auf dem Großen Heuberg aus: "Unsere Hartnäckigkeit und unser Engagement um der Sache willen. Das haben schon die Bauern in Oberdigisheim beim Bauernaufstand bewiesen, die auch nicht alles hinnahmen, was die Obrigkeit wollte."