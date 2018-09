Meßstetten Willkommener Ausgleich zum Schulalltag

Die Teilnehmer des Teenkreises treffen sich um 18 Uhr im Anschluss an die Jungschar. Dazu sind alle Zwölf- bis 16-Jährigen eingeladen. Andreas Berger und Julia Hölle organisieren verschiedene Angebote in und um Meßstetten. Neben Spiel- und Kreativangeboten findet für die Teilnehmer von Jungschar und Teenkreis immer wieder ein Teil des Programms in der Turnhalle statt. Auch Aktionen wie eine Eisparty, eine Fackelwanderung, einen Ausflug ins Schwimmbad oder gemeinsame Grillfeste stehen auf dem Programm.