Meßstetten Wenn der Meteorit einschlägt

Meßstetten-Heinstetten. Die Landesehrennadel für die Vorsitzende Sylvia Nowacki war der gesellschaftliche Höhepunkt des Weihnachtskonzerts, mit dem der Musikverein Heinstetten sein Publikum begeistert hat. Der musikalischen Höhepunkte gab es viele – ab dem Eröffnungsstück "A Day In A Life" der Jugendkapelle, schwungvoll dirigiert von Katja Steidle, das den Tagesablauf vom Klingeln des Weckers bis zum Entspannen am Abend nachzeichnet. Moderatorin Svenja Sledzewski stimmte das Publikum auf eine musikalische Reise nach Irland ein. Mit "Tales From The Shore" brachten die Jungmusiker, die sich über zehn Neuzugänge freuen durften, das Peitschen der Wellen und die salzige Meeresluft in die Halle. Mit diesem Stück hatte die Jugendkapelle beim Wertungsspiel mit 94,8 Punkten die Note "hervorragend" erzielt.

Die bezaubernde Geschichte "Die Schöne und das Biest" bekamen die Besucher danach zu hören. Das Tanzen und Singen bei einem arabischen Fest beschrieben die Jungmusiker mit "Arabian Dance" vortrefflich und kamen um eine Zugabe nicht herum: "Zwei Punkt Null" lautete deren origineller Titel.

Eine Reise durch die Zeit kündigte Moderator Felix Steidle beim Auftritt der aktiven Musiker mit Dirigent Thomas Moosbrucker an. Mit einem Paukenschlag spielten sie den Meteoriteneinschlag vor 15 Millionen Jahren bei Steinheim nach: Das faszinierende Naturphänomen wurde unter dem Titel "Meteritmo" in Szene gesetzt.