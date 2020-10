Meßstetten Weitere Giftanschläge: Polizei warnt Hundehalter

So wurde ein Hund aus Unterdigisheim am 24. September von seinen Haltern mit Vergiftungserscheinungen zum Tierarzt gebracht und dort mehrere Tage stationär behandelt. In dieser Woche wurde der Fall eines American Staffordshire bekannt, der einen Tag später - nach einem Spaziergang am Sportplatz Tieringen - ebenfalls mit Vergiftungserscheinungen, in eine Tierklinik eingeliefert wurde. Auch dieser Hund musste mehrere Tage stationär behandelt werden.