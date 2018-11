Zum sechsten Mal hat sich die Frauengemeinschaft Heinstetten an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" beteiligt. Familie Wysotzki aus Meßstetten feiert dieses Jahr das 20-jährige Bestehen dieser Sammelaktion. Das ganze Jahr über haben in Heinstetten insgesamt 18 Frauen gehäkelt, gestrickt und gefilzt – die Nadeln klapperten nur so um die Wette. Passend zum 20-jährigen Bestehen freute sich Susanne Wysotzki, dass die Frauen aus Heinstetten wieder einen neuen Rekord beigesteuert haben. Unglaubliche 555 Teile wie Socken, Mützen, Schals und Hausschuhe konnten Susanne Wysotzki und Carmen Fetzer vom Helferteam in Empfang nehmen. "Ihr seid der Hammer", sagte Susanne Wysotzki. Die Vorsitzende Regina Löffler war ebenfalls überwältigt von der ganzen Spendenaktion. Ihr Dank galt allen Strickerinnen und Wollspendern. Zum Abschluss dieser Aktion gab es eine gemütliche Kaffeerunde. Foto: Steidle