Meßstetten Wärmebildkameras sind einfach lebenswichtig

1,06 Millionen Euro werden für den Kreisverkehr "Am Hartheimer Weg II" fällig, 150 000 Euro für den Neubau des Kunstrasenplatzes Eichhalde, 300 000 Euro für die Erschließung des Baugebiets Loh, 1,35 Millionen Euro für den Ausbau der Lauenstraße, 200 000 Euro für den Mehrgenerationenspielplatz – Planung und erste Finanzierungsrate – sowie 60 000 Euro für den Abbruch des Hauses Hauptstraße 17.

Auch in den Stadtteilen werden – neben vielen fünfstelligen Summen – hohe Beträge investiert: In Hartheim fließen 350 000 Euro in den Neubau eines Feuerwehrhauses, in Heinstetten 975 000 Euro in den Ausbau der Jahn- und 130 000 Euro in den Ausbau der Meßstetter Straße, in Hossingen 85 000 Euro in die neue Küche der Mehrzweckhalle und in Oberdigisheim 260 000 Euro in den Neubau des Hochbehälters Haselsteige.

Neben vielen Tiefbaumaßnahmen investiert die Stadt in Tieringen 1,4 Millionen Euro in den Kindergartenneubau und in Unterdigisheim 120 000 Euro in das Wohnbaugebiet Wasserfuhr.