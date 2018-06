Meßstetten Von Populismus und Fernsehen

Bereits bei der ersten Auflage des Meßstetter Bürgerempfangs im vergangenen Jahr hatte Bürgermeister Frank Schroft den zahlreichen Gästen mit dem damaligen Kanzleramtschef und jetzigen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen hochkarätigen Referenten präsentiert.

In einer fachlich kompetenten und mit Humor gewürzten Rede zum Thema "Strukturwandel im ländlichen Raum" hatte Altmaier einen weiten Bogen von der Umwelt- über die Wirtschafts- und Struktur- bis zur Außenpolitik gespannt. Die in den Farbtönen des städtischen Corporate Designs beleuchtete und ansprechend dekorierte Heuberghalle bildete einen passenden Rahmen. Nach diesem gelungenen Einstand soll es beim zweiten Bürgerempfang am Freitag, 8. Juni, keine Abstriche geben. Bürgermeister Schroft freut sich, dass "wir auch in diesem Jahr wieder einen renommierten, kompetenten und erfahrenen Gastredner gewinnen konnten", wie er betont.

Peter Frey, Chefredakteur des ZDF, anerkannter Journalist, der aus vielen Krisengebieten der Welt für das ZDF berichtete und auch heute noch mit Kommentaren und als Moderator medial präsent ist, soll den zweiten Bürgerempfang bereichern.