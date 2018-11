Meßstetten Von Grumbira und dem armseligen Leben

Auch berichtete sie über das Essen in früheren Zeiten bei Hochzeiten, an Weihnachten, Ostern und an der "Kilbe". Dieter Bodmer wusste allerhand vom Kraut zu berichten und von den Krautländern im Brühl zu Hossingen. Auch zeigte er die Werkzeuge, die man zum Herstellen des Sauerkrautes brauchte. Manuela Parlow-Fritz machte einem mit der Hausschlachtung und der Metzelsuppe den Mund wässrig.

Damit es an diesem Abend nicht so trocken zuging, gab es wieder Schmalzbrot, deftige Versucherle und Most, den ein Teilnehmer gespendet hat.