Meßstetten Von Aluminium bis Zitherklang

Meßstetten-Oberdigisheim. Das Quartett ist ein internationales: Allhaidis Hartmann ist Balingerin, Kerstin Franke-Gneuss, die 2016 den neunten Felix-Hollenberg-Preis des Kunstmuseums Albstadt erhielt, lebt in Dresden, He Yuan ist in Zürich zu Hause und He Bo, ihr Vater, in China. Jeder von ihnen besitzt seine charakteristische künstlerische Handschrift und seine ganz persönlichen Schaffens- und Sichtweisen. Diese im Nebeneinander der Präsentation zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden und – wie der Titel verspricht – einen Dialog zwischen ihnen zu eröffnen, war Brigitte Wagners Anliegen.

Allhaidis Hartmann zeigt Schwebendes im Wandel – ein Mobile mit Quadraten aus Aluminium, deren Konstellation sich im Zuge des ständigen Positionswechsels faszinierend verändert. Kerstin Franke-Gneuss schöpft ihre Inspiration aus Naturbetrachtungen und -erlebnissen – schwarze Flächen, Liniengespinste und sprechende Formen auf Großformaten ziehen den Betrachter in ihren Bann.

Kunst aus dem Reich der Mitte präsentiert He Bo, der den Künstlernamen "Eiswolke" führt und dessen Motto "Weniger ist mehr" lautet: Nicht die äußerliche Erscheinung darstellen, sondern die innere Essenz, Energie und Lebenskraft zum Vorschein bringen – darum geht es dem 70-jährigen Künstler. Chinesische Tuschmalerei ist Präzisionsarbeit; jeder Strich muss sitzen, denn es können nachträglich keine Korrekturen vorgenommen werden. Der zarte Klang der Zither passt perfekt zu diesem künstlerischen Exerzitium.