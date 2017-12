Meßstetten Volle Konzentration zahlt sich aus

Als Gastkapelle kam der Musikverein aus Balgheim. Im Gegenzug zum eigenen Konzert, bei dem der Musikverein Unterdigisheim mitgewirkt hatte, gestalteten die Balgheimer unter der Leitung von Bálint Takács diesen Abend mit. Peter Hug kündigte die verschiedenen Stücke an.

Obwohl der Verein erst 13 Jahre alt ist, wagten sich die Gäste aus Balgheim an schwierige Stücke wie den Militärmarsch "Budapest" aus Ungarn von Semen Chernetsky oder an Jacob de Haans "African Symphony". Sie meisterten ihren Auftritt bravourös und ernteten viel Applaus von den vielen Besuchern aus Nah und Fern.

Der Musikverein Unterdigisheim nahm nun Platz. Rico Trenkner führte durch das Programm der Gastgeber. "Encanto" von Robert W. Smith verhieß gleich zu Beginn, eine schwierige und imposante musikalische Reise durch die Zeit zu werden.

Man merkte den Musikern die Konzentration deutlich an, denn das, was Peter Wäschle ihnen zu vermitteln versucht hatte, setzten sie hervorragend um. Ob "Santana" oder "The Cream of Clapton" – der Spaß war den Unterdigisheimern deutlich anzumerken. Dies übertrug sich auch auf das Publikum. Mit zwei weiteren Stücken ging es zum Ende des Konzertabends. Noch einmal volle Konzentration zeigten die Frauen und Männer und spielten gekonnt "Movie Milestones" von Hans Zimmer und "Concert March From 1941" von John Williams.

Doch mit fast nicht endend wollendem Beifall verlangten die Gäste eine Zugabe. Dieser Forderung kam der Musikverein sehr gerne nach, wie auch bereits die Balgheimer Musiker eine Zugabe spielen mussten.

Sichtlich erleichtert verabschiedete sich Daniel Frey im Namen aller Beteiligten von seinen Gästen. Es war ein mehr als gelungenes Konzert.