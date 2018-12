Meßstetten Vielfalt der Melodien

Meßstetten. "Winterzauber und Weihnachtsklang": Als Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit lädt die Sopranistin Stephanie Simon am Vorabend des zweiten Adventssonntags in die Bruder-Klaus-Kirche in Meßstetten ein, um gemeinsam mit der Pianistin Angela Seiwerth ihr Konzertprogramm "Winterzauber und Weihnachtsklang" zu präsentieren. Das Konzert findet am Samstag, 8. Dezember, ab 18 Uhr statt.