Meßstetten Viele Besucher wollen Vollmers Bilder sehen

Auf die Idee zu dieser Ausstellung hatte sie ein Bild Vollmers gebracht, das der TSV Meßstetten dem Heimat- und Geschichtsverein vor einem halben Jahr als Dauerleihgabe zur Verfügung stellte – es ziert nun dessen gute Stube. Vollmer hatte das Landschaftsgemälde der Handball-Abteilung des damaligen Sportvereins Meßstetten im August 1948 geschenkt, nachdem diese den Meistertitel in der Bezirksliga Schwarzwald errungen hatte. Der Hintergrund: Vollmer war selbst in jungen Jahren ein begeisterter Sportler gewesen, bis eine Knocheneiterung zu einer dauerhaften Versteifung seines rechten Beins führte und den sportlichen Aktivitäten ein Ende setzte. Doch die Begeisterung ließ er sich nicht nehmen; fortan diente er dem TSV als Ausschussmitglied sowie als Wander- und Kulturwart.

Gustav Vollmer wurde am 18. Oktober 1919 in Meßstetten geboren und wuchs zusammen mit fünf Geschwistern in der Unteren Talstraße auf. Seine Leidenschaft für die Kunst entdeckte er früh. Vor allem Landschaftsbilder und Porträts schuf er, wobei seine besondere Vorliebe der Ölmalerei galt. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg richtete er ein Atelier in der Ebinger Straße ein, wo er neben Bildern auch Stickereien, verzierte Handtaschen, bemalte Truhen und Schränke anfertigte und so seinen Lebensunterhalt bestritt. 1949 heiratete er Mina Kiesinger; 1951 wurde die Tochter Margarete geboren. Vollmer baute für seine Familie ein Haus "Am Berg", das 1956 bezogen wurde. Im Alter ließ sein Augenlicht stark nach, was das Malen sehr erschwerte; im Frühjahr 1999 erlitt Vollmer einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Er starb am 16. Oktober 1999, zwei Tage vor seinem 80. Geburtstag.

Und sein Geschenk an den Sportverein? Es hing lange im damaligen Vereinslokal, dem Gasthaus "Zur Krone"; nach dessen Schließung in den 1960er-Jahren galt es als verschollen, bis ein Antiquitätensammler aus Hossingen es vor etwa zwei Jahren auf einem Flohmarkt entdeckte, erwarb und dem TSV Meßstetten im Tausch gegen ein anderes Bild Vollmers anbot. Es war in einem verheerenden Zustand: der Rahmen beschädigt, das Bild stark verschmutzt, die Farben glanzlos und matt – insbesondere der Zigarren- und Zigarettenrauch des Gastraumes hatte ihnen stark zugesetzt. Restaurator Bruno Schlagenhauf aus Ebingen musste mehrere Schmutzschichten entfernen, bis die ursprünglichen leuchtenden Farben wieder zum Vorschein kamen.