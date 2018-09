Meßstetten Viel Spaß und Gaudi bei Musik und lustigen Spielen

Meßstetten-Heinstetten. Beim Musikverein Heinstetten, der am Wochenende sein 35. Weinlaubenfest gefeiert hat, herrschte Partystimmung, gute Laune und beste musikalische Unterhaltung. Am Freitagabend steppte bei der Partyband "Dirndlknacker" in der spärlich beleuchteten Festhalle förmlich der Bär. Auf der Tanzfläche, wo die jüngere Generation rockte, die Mädels in feschen Dirndln ihre Dekolletés präsentierten und die Burschen in zünftigen Lederhosen stramme Waden zeigten, war kaum ein Durchkommen.