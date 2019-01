Meßstetten Vereinskontakte in die Partnerstadt gesucht

Die Stadt Meßstetten sowie das Partnerschaftskomitee laden alle Interessierten zur Teilnahme an dieser Fahrt ein. Die Abfahrt im Reisebus ist am Mittwoch, 1. Mai, früh morgens. Die Rückfahrt ist für Sonntag, 5. Mai, geplant.

Die Städtepartnerschaft zwischen Meßstetten und der französischen Stadt Luynes und dem rund 20 Kilometer nordwestlich von Luynes gelegene Städtchen Savigné sur Lathan besteht seit 1984. Luynes und Savigné sur Lathan liegen im Herzen des Loiretals.

Die französischen Gastgeber, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung, bereiten derzeit ein abwechslungsreiches Besuchsprogramm in den Partnergemeinden und im Loiretal vor.