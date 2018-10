Meßstetten Verdienste um den Sport gewürdigt

Sehr richtig merkte der Autor in seinem ersten Beitrag an, dass zu einem Sportverein auch Sportstätten gehören. Er sprühte vor Witz und Lust am Erzählen, war hintergründig und schwäbisch listig – unter anderem ging er auf das Stuttgarter Neckarstadion ein, das zu seinem Leidwesen heute anders heißt. Eine Kindergeschichte, die das Anderssein thematisierte, regte zum Nachdenken an; ein Auszug aus "Winterjahre", in dem ein grantelnder Großvater seinen Geburtstag und seinen Rehbraten genoss, zeigte die Raue Alb, wie sie vor einem halben Jahrhundert war.

Aus den Händen von Turngaupräsident Jürgen Kochnahmen vier engagierte Sportler Auszeichnungen entgegen. Die bronzene Ehrennadel des DTB beziehungsweise STB erhielten Anne Ammann und Theresia Eppler, den Ehrenbrief des deutschen Turnerbundes mit silberner Ehrennadel Vreni Herresbach. Zum Ehrenmitglied des Turngaus ernannt wurde Wolfgang Krimmel, der ebenfalls die silberne Ehrennadel des DTB erhielt.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Sonja Wienke, Harald Fritz, Edeltraud Bareiß, Martin Euchner, Monika Götting, Manfred Kästle und Franz Mauch zu TSV-Ehrenmitgliedern ernannt; für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Melitta und Tarzisius Eichenlaub, Reiner Gerstenecker, Gert Kiesinger, Angelika und Wolfgang Krimmel, Nicole Lerch-Götting, Anneliese und Gerhard Rafler, Ulla und Hendrik Rohm und Dora und Wolfgang Rumfeld, Dirk Barr, Ernst Gempper, Detlev Rohm, Frank Schlagenhauf und Renate Würzebesser mit Dankesurkunden des Vereins bedacht. Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Christel Ast, Mandy Deckwerth, Paul-Heinz Fritz, Marlies Sauter, Sandra Vogt, Martin Bilger, Angelika Brenner, Cornelia Eppler, Maria Fritz, Ina Kästle-Müller, Ingrid Meyer, Angela Nudischer, Heike Offermann und Christa Renz .