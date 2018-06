Meßstetten (wl). Die Mitglieder des VdK Meßstetten-Hossingen-Tieringen haben einen aufschlussreichen und interessanten Ausflug unternommen. Die 20 Teilnehmer begaben sich zunächst im Rottweiler Thyssenkrupp-Testturm mit dem Fahrstuhl in schwindelerregende Höhen. Danach führte die Reise zum Florapark nach Niedereschach. Dort zogen die farbenprächtigen Papageien die Aufmerksamkeit auf sich. Im Streichelzoo hatte so mancher seine Freude daran, eines oder mehrere Tiere streicheln zu dürfen. Mit großen Augen nahmen die Besucher die Pracht der in vielen Farben blühenden Rosen und deren Duft auf. Bei der Einkehr im Gasthaus Grottental in Oberdigisheim hatten sich die Teilnehmer dann noch viel über das Erlebte und die Rosenpracht zu erzählen.