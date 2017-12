Meßstetten Undank ist der Lohn

Klingt es uns nicht allen noch in den Ohren? "Die Stadt hat sich sehr verdient gemacht, als wir in einer schwierigen Situation waren", hatte Kretschmann im Januar 2016 beim Besuch in Meßstetten mit Blick auf die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der früheren Kaserne gesagt, die eine "vorbildlich geführte Einrichtung" sei. Mit Blick auf die Nachnutzung der Kaserne und den Konversionsraum hatte Kretschmann dem jungen Schultes Frank Schroft versprochen: "Herr Bürgermeister, wir unterstützen Sie mit vollen Kräften."

Wenn dabei dann das herauskommt, was nun in Sachen Polizeischule passiert ist, dann kann es mit den Kräften der grün-schwarzen Landesregierung nicht so weit her sein. Wäre die frühere Zollernalb-Kaserne vor den Toren Meßstettens nicht der ideale Standort gewesen für eine Polizeischule? Nicht nur, weil die Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen so weit nicht weg ist, sondern weil mit geringen Investitionen ein geradezu ideales Gelände mit nicht weniger ideal geeigneten Gebäuden und Sportstätten praktisch servierfertig auf dem Tablett steht und nur darauf wartet, nach dem Auszug der Flüchtlinge wieder sinnvoll genutzt zu werden? All das zählt aber offenbar nicht, obwohl der Pressesprecher des Innenministeriums beteuert, dass nur Sachargumente den Ausschlag gegeben hätten.

Schaut man sich diese genauer an, sind Parallelen zwischen Wertheim, das nun wieder eine Polizeischule als Ergänzung zur Hochschule in Villingen-Schwenningen bekommt, zu Meßstetten durchaus zu erkennen. Auch in Wertheim war jahrzehntelang Militär stationiert. Allerdings nicht die Bundeswehr, die 2014 aus dem Heubergstädtchen abgezogen ist und die leere Kaserne hinterlassen hatte, sondern die US-Army, deren Abzug das romantische Städtchen am Zusammenfluss von Main und Tauber ebenfalls hart getroffen hatte. Auf dem Reinhardshof, hoch über Wertheim, war schon einmal eine Polizeiakademie zu Hause gewesen. Nun soll es wieder so kommen. Dass die engen politischen Beziehungen des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl zum örtlichen CDU-Abgeordneten und Fraktionschef im Landtag, Wolfgang Reinhart, etwas damit zu tun haben, ist ein Gerücht. Allerdings eines, das zu entkräften bisher nicht nachhaltig gelungen ist.