Meßstetten Tieringen: Firmen geht der Platz aus

Frank Schroft steht an der Hangkante und blickt hinunter ins Tal der Bära. Ein Stück weiter fällt das Auge auf eine Landstraße und ein paar Fabrikgebäude. Der Bürgermeister hat den Ausguck bewusst gewählt: Denn von dort oben wird das Dilemma offenkundig, in dem ein Ort wie Meßstetten steckt angesichts widersprüchlicher Anforderungen: Hier die Erhaltung einer wertvollen Naturlandschaft, strenge Regeln des Umweltschutzes, dort die Sicherung und der Ausbau der Arbeitsplätze.

Gemeinde will nicht weiter an Boden verlieren

"Von Luft und Liebe alleine können wir nicht leben", sagt Frank Schroft. Im Zentrum des Planungsdramas steht die Landesstraße 440, die der Erweiterung von zwei international tätigen Meßstettener Firmen im Weg steht. Das klingt banal. Doch im Kern geht es um viel mehr als nur um eine Straße, um viel mehr als nur zwei Firmen. Angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft und dem Trend zur Landflucht geht es letztlich, wie oft abseits der Metropolen, um das Überleben einer Kleinstadt in einem strukturschwachen Gebiet. Gleich zu Beginn des Treffens, im Rathaus, hat der Bürgermeister die Lage erläutert. Was unternahmen und unternehmen der Schultes und der Gemeinderat nicht alles, um Meßstetten eine Perspektive zu geben. Junge Familien werden bei der Ansiedlung mit einem finanziellen Zuschuss unterstützt, die Kommune investiert in eine gute Infrastruktur, in Kinderbetreuung und Schule, in einen attraktiven Ortskern. Doch im Wettbewerb um den Standort für ein Landesgefängnis hat die Stadt gegenüber Rottweil den Kürzeren gezogen. Und als jüngst der Bescheid des Innenministers kam, dass auch die Polizeischule andernorts unterkommen wird, platzte dem sonst so besonnenen Schultes der Kragen. Die harsche Reaktion erklärt sich aus der Sorge, als Standort weiter an Boden zu verlieren, gerade im Vergleich mit den Ballungsräumen.