Meßstetten Tiere schauen, Toben und Theater spielen

Meßstetten. Voller Tatendrang im gemeinsamen Spielen, Basteln, Toben, Erkunden und dem kreativen Gestalten in einer Theatergruppe waren die Kinder bei den Pfingst-games Meßstetten dabei. Die Ganztagsbetreuung ist ein Angebot der Stadt Meßstetten, das vom Diasporahaus Bietenhausen organisiert wird. Hauptverantwortlich sind dabei die Mitarbeiterinnen des Jugendbüros Meßstetten.

Sie hatten sich für die teilnehmenden Kinder ein besonderes Projekt ausgedacht: Unter dem Jahresthema des Diasporahauses Bietenhausen "Mehr Achtsamkeit – weniger Gewalt" durften die Kinder gemeinsam ein Theaterstück aufbereiten. Dabei konnten sie, professionell unterstützt von Evelin Nolle-Rieder von der Kleinkunstbühne K3 aus Winterlingen, selbst ihre Gedanken und Ideen zu diesem Thema einbringen.

In besonderem Maße ging es dabei darum, die eigene Persönlichkeit darzustellen. Die Kinder brachten in Erfahrung, wie sich das Publikum verhält und wie sie akzeptiert werden. Die etwas älteren Kinder hatten den Text selbst geschrieben und brachten damit in Form, was sie zu dem Thema zu sagen haben. Es wurde aber nicht nur geübt, denn den Kindern blieb auch noch genügend Freizeit, um sich auszutoben und das zu tun, was ihnen Spaß macht.