Meßstetten Tiefer in den Geldbeutel greifen

Der Gemeinderat nahm den Beschlussvorschlag am Ende einstimmig an. Als Bemessungsgrundlage für die Schmutzwasserbeseitigung respektive -gebühr für 2019 und 2020 wird jeweils eine Menge von 432 000 Kubikmetern und für die Niederschlagswasserbeseitigung respektive -gebühr eine Fläche von 1 100 000 Quadratmetern festgesetzt.

Der Gemeinderat setzte für 2019 und 2020 folgende Gebühr fest: Für die Schmutzwasserbeseitigung 3,69 Euro pro Kubikmeter – bisher waren es 3,10 Euro. Für die Niederschlagswasserbeseitigung sind es 0,47 Euro pro Quadratmeter – bisher waren es 0,32 Euro. Die Gebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasseranlage gebracht wird, beträgt pro Kubikmeter aus Kleinkläranlagen 65,90 Euro und aus geschlossenen Gruben 5,27 Euro. Ist das Abwasser keiner der beiden Anlagen zuzuordnen, sind 39,54 Euro fällig.

In der Kalkulation des Wasserzinses für das Jahr 2019 wird trotz höherer Bezugskosten der Wasserpreis bei 1,90 Euro pro Kubikmeter belassen, wie Simon Keller von der Stadtkämmerei bekannt gab. Zur Kalkulation des Vorjahres ergeben sich 50 100 Euro an höheren Aufwendungen.

Der Zweckverband muss investieren

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe investiert in den kommenden Wirtschaftsjahren in größere Bauvorhaben, was in der Folge unweigerlich zu höheren Umlagezahlungen führt. Die Verwaltung geht deshalb von Bezugskosten in Höhe von rund 640 000 Euro aus. Im Vorjahr lagen sie bei 614 500 Euro. Für Treibstoff, Werkzeuge, Strom und Wasseraufbereitung, respektive -untersuchung werden 10 000 Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten von 318 500 Euro für Fremdleistungen setzen sich aus 71 500 Euro für Material, 120 000 Euro an Fremdleistungen einschließlich 50 000 Euro für die Rohrnetzanalyse und 127 000 Euro für Bauhofleistungen zusammen.

Die vorliegende Kalkulation für 2019 umfasst die Erneuerung der Wasserleitung in der Jahn- und Biesstraße im Stadtteil Heinstetten. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen einschließlich Grund- und Kfz-Steuer ergeben 15 900 Euro. Der Ausgabeposten für sonstige Dienstleistungen einschließlich Kosten für die EDV wird von 13 000 Euro auf 14 000 Euro erhöht.

Der Verwaltungskostenbeitrag beträgt 67 500 Euro. Die Verwaltung geht beim Trinkwassererlös von 465 000 Kubikmetern aus. Im Wirtschaftsplan 2018 wurde mit einem Verbrauch von 450 000 Kubikmeter gerechnet.

Die Wassergebühr legte die Verwaltung dem Gemeinderat in der Gebührenkalkulation vor. Sie beträgt 2,32 Euro pro Kubikmeter.