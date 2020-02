Meßstetten Tennis und Squash-Center steht in Flammen

Meßstetten - Großeinsatz in Meßstetten: Das Tennis und Squash-Center im Lautlinger Weg steht in Flammen. Nach ersten Informationen brach das Feuer gegen 19.50 Uhr aus. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Im Einsatz sind Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet. Nach ersten Informationen vor Ort soll der Brand in der Tennishalle ausgebrochen sein, hat mittlerweile aber auch auf eine im selben Gebäude untergebrachte Firma übergegriffen.