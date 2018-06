Meßstetten Teamfähigkeit auf der Probe

Danach hatten sie die Wahl unter mehreren Projekten – und entschieden sich für den Spielenachmittag, den sie zeitaufwendig vorbereiteten. Für die Organisatoren Madleen Lesniok, Elisa Wäschle, Nele Deufel, Laura Berger, Emine Günes, Anna Gutmann, Janine Hemmes, Denise Hack, Sina Heinemann, Daniel Lebherz und Nils Gerstenecker war es eine große Herausforderung, zu planen, die Einladungen an die Eltern zu versenden und sie um die Erlaubnis zu bitten, dass die Kinder mitmachen dürfen. Auch bei den Fünftklässlern selbst mussten sie das Einverständnis einholen. Das alles hat, auch dank der Unterstützung der Klassenlehrer Jaksch und Czingalek, gut geklappt.

Nach den Erfahrungen, alles selbst erfolgreich erörtert und geübt zu haben, konnten die Achtklässler zur Tat schreiten: Beim Nachmittag mit mehreren Spielen zur Förderung der Teamfähigkeit und zum gemeinschaftlichen Zusammenwirken, der den Schülern sichtlich Freude machte, ging es dann ganz schön rund: Weil der Nachmittag so angenehm wie möglich gestaltet werden sollte, war für genügend Getränke, Süßigkeiten und ein abschließendes Pizzaessen gesorgt. So konnten die Spiele beginnen: Tauziehen, Känguru-Hüpfen, Fangspiel, Fallschirmspiel, Eierlauf, Mühlespiel und "Uno-Rutschen" – all diese Spiele hatten zum Ziel, zu zeigen, was man gemeinsam erreichen kann, und das soziale Engagement zu fördern. Diese Angebote nahmen die Fünftklässler gerne an und konnten sich dabei nach dem Unterricht so richtig austoben. So wimmelte es überall, und die Organisatoren hatten teilweise ganz schön viel Mühe, die Teilnehmer zusammen zu halten und zur Ruhe zu bringen.

Am Ende ernteten sie donnernden Applaus für diesen schönen Tag, und die Jugendlichen der achten Klasse erfuhren, wie es ist, sich mit Kindern zu beschäftigen. Ein Schüler ließ sich sogar zu der spontanen Aussage hinreißen: "Ich werde nie Lehrer".