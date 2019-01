Meßstetten Stuttgart muss endlich liefern

Gewonnen hat die Wahl Frank Schroft, und seit seinem Amtsantritt kämpft der junge Schultes, der sonst alle seine Wahlversprechen zügig umgesetzt hat, für eine sinnvolle Nachnutzung der Kaserne nach Schließung der Lea. Warum reüssiert er in Meßstetten und im Hinblick auf die Konversion bisher nicht? Ganz einfach: In Meßstetten arbeitet er mit einem Gemeinderat zusammen, der mitzieht und das Beste für die Stadt will. Was die Konversion angeht, hat die Landesregierung bisher nur Lippenbekenntnisse geliefert, sonst nichts. Warum? Die Zeiten sind vorbei, in denen Ministerpräsident Kretschmann und seine Minister, allen voran die damalige Integrationsministerin Bilkay Öney, schöne Bilder von sich machen lassen konnten in der gut funktionierenden Lea. Standort für eine Justizvollzugsanstalt ist aber nun Rottweil geworden. Die Polizeischule, die das Land eventuell in Meßstetten ansiedeln wollte, hat Wertheim bekommen. Nun wird es nichts mit der Generalzolldirektion. Und aus Stuttgart kommt nicht der Hauch eines Lüftchens. Solch leere Versprechen sind es, die Unmut bei Wählern auslösen und sie in die Arme extremer Parteien treiben. Darüber sollte die Landesregierung mal nachdenken.