Meßstetten Stühle kann man auch ausdrucken

Verschiedene Arbeitszeitmodelle machen flexibel

Um auf Auftragsspitzen flexibel reagieren zu können, werden bei Interstuhl zahlreiche Arbeitszeitmodelle praktiziert.

Weiter betonte er: "In unserem Unternehmen werden 50 Auszubildende in elf unterschiedlichen Berufen ausgebildet." Ein Rundgang durch einen Teil der rund 57 000 Quadratmeter großen Produktionsfläche mit Holger Merz schloss sich an. "Forschung und Entwicklung haben bei Interstuhl einen sehr hohen Stellenwert, weshalb alle Prototypen neuer Stuhlmodelle an den firmeneigenen 3-D-Druckern hergestellt werden. Dadurch sind Versuche jederzeit und unabhängig möglich", erklärte Merz.