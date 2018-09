Meßstetten-Hartheim. Die Kreisstraße 7149 zwischen Meßstetten Hartheim und Nusplingen Heidenstadt ist am Montag, 10. September, und voraussichtlich auch am Dienstag, 11. September, vollständig gesperrt. Durch eine Oberflächenbehandlung der bituminösen Deckschicht der Straße sollen Risse geschlossen und dadurch die Lebensdauer der Asphaltschicht verlängert werden. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über Unterdigisheim und Nusplingen umgeleitet.