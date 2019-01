Die Sternsinger sind am Dreikönigstag in Heinstetten nach einer Wort-Gottes-Feier in der St.-Agatha-Kirche unter Leitung von Diakon Michael Adelbert und der Mitgestaltung des Kirchenchors ausgesandt worden. Unter dem Motto "Wir gehören zusammen in Peru und weltweit" zogen die als Heilige Drei Könige gekleideten Kinder auch in Heinstetten mit ihrem Stern von Haus zu Haus gezogen, um im Dorf Spenden zu sammeln und den Segensspruch an die Türen zu schreiben. Die Spenden sollen vor allem Kindern mit Behinderung zugutekommen. Foto: Lissy