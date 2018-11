Meßstetten Stadt investiert eine Rekordsumme

Kurz vor seinem Weggang nach 18 Jahren als Stadtkämmerer in Meßstetten legte Jürgen Buhl – er tritt am 1. Dezember sein Amt als Bürgermeister in Seitingen-Oberflacht an – die wichtigsten Investitionen dar und wies darauf hin, dass den Abschreibungen im doppischen Haushalt eine deutlich größere Bedeutung zukomme. Rücklagen werde es nicht mehr geben, sondern "Liquidität", und die liegt in Meßstetten bei derzeit knapp 27 Millionen Euro.

An Einnahmen erwarte die Stadt 2019 insgesamt 115 000 Euro weniger als vor Jahresfrist, an Ausgaben 353 000 Euro mehr. Weil nun die Abschreibungen hinzu kämen – Meßstetten muss sie für alle Vermögensgegenstände mit Nutzungsdauer zurücklegen – erwartet Buhl auch für die Folgejahre negative ordentliche Ergebnisse.