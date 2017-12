Meßstetten SPD: "Nun verdient Meßstetten ehrliche Antworten"

Er begrüße es daher, dass sich Bürgermeister Frank Schroft in einem Offenen Brief an den Ministerpräsidenten gewandt hat. Gall verweist darauf, dass die SPD-Landtagsfraktion Mitte November in einem Antrag weitere Standortplanungen abgefragt hatte. Die Antwort des Innenministeriums fiel nach Aussage von Gall "ziemlich spärlich" aus.

Eine Reihe fachlicher Kriterien seien wohl bei der Standortsuche herangezogen worden, eine Zusage zur Nachnutzungssuche für die Landeserstaufnahmestelle wurde aber nicht als Entscheidungskriterium genannt und zugunsten Meßstettens berücksichtigt. "Gerade darauf hatten die Meßstetter zu Recht ihre Hoffnungen gesetzt", so Maute. Einer der neuen Standorte, an denen künftig Anwärter an Polizeischulen ausgebildet werden, ist Wertheim im Main-Tauber-Kreis. Und das, obwohl Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg, Wertheim nicht für die beste Wahl hielt.

Für Maute ist somit eines klar: "Diese Entscheidung ist in erster Linie durch politische Einflussnahme erfolgt." Leittragender der "CDU-Vetterleswirtschaft" sei letztlich die Stadt Meßstetten. "War der Preis für Wertheim das Aufgeben des Standorts Meßstetten?", fragt sich der SPD-Kreisvorsitzende.